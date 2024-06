Musica, spettacoli e shopping. L’estate di Tolentino nel vivo

Concerti, spettacoli, sagre, gare sportive, raduni di motori, shopping sotto le stelle. È l’estate tolentinate, presentata ieri dal presidente del consiglio comunale Alessandro Massi con gli assessori Diego Aloisi e Fabiano Gobbi, i consiglieri Fabio Borgiani, Samanta Casali e Fabio Montemarani, i rappresentanti di diverse associazioni che hanno collaborato al programma. "Un lavoro di squadra, per un cartellone pieno di eventi per tutte le età e tutti i gusti cercando di contenere comunque le spese: anziché destinarle a una sola serata, cerchiamo di animare la città tutte le settimane", ha detto Borgiani.

"Affidando le iniziative a più persone – ha aggiunto Aloisi – diamo più forza al territorio". Gobbi ha evidenziato l’unione tra organizzatori (anticipando che si sta attivando con il consigliere Angelelli con navette gratuite per i paesi limitrofi), la Casali invece i tanti giovani che fanno parte delle associazioni e Montemarani gli eventi sportivi ("Tolentino è la città della provincia con più tesserati alle associazioni sportive"). Ad esempio il torneo promosso dalle Cantine Riunite, dall’8 al 13 luglio al campo Benadduci, unisce calcio e solidarietà in quanto il ricavato andrà ad una famiglia della città che ha bisogno di aiuto. "La città è viva – ha sottolineato Massi – e partecipata. Non siamo soli nel rilancio della città". Da mercoledì prossimo tornano i "Mercoledì dello shopping" (nel mese di luglio), una sorta di "piccole notti bianche" come ha detto Giusi Minnozzi di Multiradio, tra negozi aperti, food e musica dal vivo. Il programma completo si trova sul sito del Comune di Tolentino. Martedì riparte anche "Walk in progress", ovvero le passeggiate serali per le vie di Tolentino a cura dell’associazione Hub62029 (rappresentata ieri dalla massofisioterapista Alessandra Aramini). La rassegna di cinema all’aperto avrà quest’anno come fil rouge l’horror e si svolgerà in via Mattarella (ex campo da calcio). Il primo agosto invece lo Z-Chalet approda in centro storico. Immancabili le sagre, all’insegna della buona tavola, nelle contrade, come la Sagra della Tagliatella a San Giuseppe dall’1 al 4 agosto. E le "Avventure estive" per bambini, targate associazione Ricrea, i martedì pomeriggio (tipo il 16 luglio dalle 18 alle 20 ai giardini John Lennon e martedì 23 luglio alla stessa ora al Parco Grande Torino, mentre il 30 luglio sarà la volta dell’area verde sotto al Ponte del diavolo). Per la rassegna "Musica una" il 12 settembre andrà in scena "Mogol racconta Mogol" in piazza della Libertà; il 13 settembre "Borghi in jazz" fa tappa sempre in piazza con una special guest: Linda Valori. Tante le iniziative fino a fine settembre. Oltre al 24 e al 25 agosto per il circuito del Chienti e Potenza a cura del Caem Scarfiotti con tanto di sfilata in notturna e giri in side-car per bambini, il 29 settembre, ci sarà una rievocazione di auto e moto storiche del Motoclub Tolentino. Il 15 Fiera e Festa del Perdono di San Nicola.