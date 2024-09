Musica, stand e cinema all’aperto. È il fine settimana di "Sibillando"

L’associazione commercianti Macerata anima Sforzacosta: sabato con musica live, stand gastronomici e dj set, domenica con un cinema all’aperto. A presentare l’iniziativa, "Sibillando", c’erano il presidente Paolo Perini, Enzo Giustozzi, del consiglio di quartiere, Enzo Pistilli del comitato festeggiamenti della frazione e Paola Grasso, parte dell’associazione nata poco meno di un anno fa, oltre alla vicepresidente Lara Carelli. "L’associazione nasce con l’idea di capire le necessità dei commercianti e supportarli. Abbiamo notato una grande crescita. Vogliamo che Sibillando diventi un brand, lo porteremo in Regione – dice Perini –, le attività commerciali sono un baluardo per la sicurezza, oltre che per l’aggregazione sociale. Sibillando è partito con una tappa zero da Muccia, quella di Sforzacosta sarà la seconda occasione di incontro". La festa si rivolgerà a tutti i target: giovani, residenti, bambini e famiglie. Giustozzi nota: "A Sforzacosta passano molte persone con lo zaino in spalla per percorrere la via Lauretana. Si iniziano a vedere anche le piste ciclabili. Sono occasioni da cogliere per portare vitalità". Pistilli sottolinea: "Amiamo la nostra frazione, che ha la sua classica festa con San Giuseppe, a fine inverno. Ora con Sibillando proviamo a fare altro, ci auguriamo grande partecipazione". L’associazione commercianti, dice Perini, "non pensa solo a sé. Proveremo a portare animazione anche a Villa Potenza e Piediripa. Le frazioni sono le porte d’accesso a Macerata, vanno valorizzate. Il 21 settembre saremo a Monte Urano. Abbiamo provato a collaborare anche con l’associazione commercianti del centro storico, ma non abbiamo ricevuto risposta. Speriamo di essere ricontattati". Chiude Carelli: "Vogliamo riattivare le frazioni e la zona del cratere, inteso come cratere del sisma e cratere sociale, valorizzando i territori con cibo, musica e cultura". Il cinema all’aperto proietterà alle 20.30 "Il ragazzo e la tigre", un film di Brando Quilici. La sera prima, con la diretta di Multiradio, dalle 18 si apriranno gli stand e dalle 21 suonerà la Tnt band (con cover degli AC/DC), seguita dalla musica di Dj Feisar.