Musica, street food e aquiloni nei tre giorni di Tolentino Country

Tre giorni di musica, street food, aquiloni e sorprese tra le colline di San Giuseppe. È "Tra Chienti e Potenza. Tolentino Country", giunto alla seconda edizione e sempre targato Pro Loco Tct, in scena da domani a domenica in contrada San Giuseppe (zona Collina). Tutte le sere, oltre al cibo di strada, ci saranno balli country a cura di Wild Angels School of country delle Marche. Immancabile il toro meccanico per sfidare amici e amiche. Domani, dalle 18.30, musica dal vivo con Mary O’Neal Country music; sabato, dalle 16.30, attività per bambini con l’associazione Ritagli di Cielo e i loro aquiloni e musica dal vivo con Wild Guns. Domenica, dalle 16.30, ancora intrattenimenti per bimbi con i pony di Passione Equestre e gli aquiloni di Ritagli di Cielo. Si ricorda che l’evento è accessibile ai diversamente abili. "Una bella manifestazione che unisce la passione con il country alla bellezza del paesaggio, degustando le tipicità della zona. Un appuntamento adatto a tutta la famiglia e a persone di tutte le età", è l’invito della Pro Loco.