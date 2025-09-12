Musical allo Sferisterio. West Side Story sul palco

C’è anche il musical nel cartellone di Sferisterio Live +: stasera e domani sarà l’ora di West Side Story per un doppio appuntamento con questo grande musical-kolossal, definito come uno dei capolavori per eccellenza del teatro musicale nella versione italiana adattata da Massimo Romeo Piparo, che ne firma anche la regia. In arena si diffonderà la straordinaria colonna sonora composta da Leonard Bernstein suonata dalla grande orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Sul palco ci saranno oltre 30 artisti con Luca Gaudiano nei panni di Tony mentre Natalia Scarpolini interpreterà Maria.

Lo spettacolo è prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina e con le coreografie di Billy Mitchell, le scenografie originali di Ricardo Sanchez Cuerda supervisionate da Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani e il suono di Stefano Gorini. Tratto dall’omonimo Musical che Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins hanno creato nel 1957 ispirandosi al "Romeo e Giulietta" di Shakespeare e da cui poi nel 1961 è stato realizzato anche il celebre film diretto dallo stesso Robbins, che ha ottenuto dieci premi Oscar.

È uno spettacolo dalla storia immortale che promette intense emozioni grazie anche ai suoi temi forti, come l’amore contrastato tra due giovani e la rivalità tra due gang contrapposte destinata a sfociare in tragedia.