Musical, biglietti già esauriti. Ma c’è una seconda data

"Forza Venite Gente", il musical delle "Stelle del Borgo" programmato a Montecosaro Scalo per il 19 marzo in poche ore ha visto polverizzati tutti i biglietti. "Siamo stati letteralmente inondati di richieste – ha detto Stefano Cardinali – tant’è che i 300 posti del Cine Moderno sono andati esauriti in poche ore. Una bellissima dimostrazione d’affetto. Ma per non far restare fuori dal teatro tanta gente il direttivo, onde dare la possibilità a tutti di vedere lo spettacolo sul Frate Francesco ha deciso di replicare il giorno dopo mercoledì 20 marzo alle 21,15. Come per la prima serata, è necessaria la prenotazione: 3358349102 – 3201193376". E sempre dallo Scalo un "Grande Albero C’è", il festival edizione 2024 dell’umana sostenibilità, inizia il suo percorso. Dopo mesi di preparativi, dal 19 marzo al 27 aprile sono in arrivo una serie di iniziative, che hanno lo scopo di far crescere il desiderio di prendersi cura della terra. La presentazione del programma ci sarà venerdì all’azienda Hortus Trade, contrada Piane Chienti a Montecosaro Scalo. Alcuni protagonisti racconteranno il loro impegno per l’ambiente.

Ennio Ercoli