Musical di Natale al Vaccaj. Arriva "A Christmas Carol"

Domani alle 21.15, al teatro Vaccaj di Tolentino, si accende la magia del Natale con "A Christmas Carol – il musical", che sarà in programma (viste le numerose richieste) anche dopodomani in doppia replica, alle 16 e alle 19. La compagnia dell’Alba sale sul palco con la storia di Natale per eccellenza in esclusiva regionale per le Marche: il Vaccaj ospita la residenza di allestimento e l’avvio del tour nazionale di "A Christmas Carol - il musical" tratto dal romanzo di Charles Dickens diventato un vero e proprio classico. Lo spettacolo, diretto e coreografato da Fabrizio Angelini con la direzione musicale di Gabriele De Guglielmo, racconta la storia di Scrooge, la cui natura avara e arrogante porta a riflettere su una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza e dell’intolleranza.

A vestire i panni del protagonista, con verve e ironia, Roberto Ciufoli. "Al suo fianco un cast di venti artisti che regalano emozioni, risate e spunti di riflessione su quanto una maggiore disponibilità verso il prossimo potrebbe migliorare le nostre vite – spiegano gli organizzatori –. Il tutto accompagnato dalle meravigliose musiche di Alan Menken, (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, e molti altri successi)". Oggi lo spettacolo verrà proposto anche agli studenti dell’istituto Filelfo di Tolentino con una matinée a loro dedicata. Biglietti online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket, e al botteghino del teatro dalle 18 alle 20 (info@teatrovaccaj.it, 0733.960059). Domani, alle 17 in piazza della Libertà, per l’accensione delle luminarie l’inaugurazione del Bosco degli Elfi di Babbo Natale, ci sarà una sorpresa con il cast del musical.