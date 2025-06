Musicalmente, maratona in note a Porto Potenza

Oggi e domani a Porto Potenza tornerà il festival "Musicalmente", un progetto nato nel 2020 per celebrare la Giornata internazionale della musica che cade, ogni anno, il 21 giugno. Tante le iniziative a tema e le novità di questa edizione, tra cui la nuova veste di World Festival.

"Abbiamo selezionato band e realtà dai generi e dalla provenienza musicale molto diversi tra loro – spiega l’assessore al turismo e alla cultura Michele Galluzzo –, coinvolgendole nel calendario degli appuntamenti previsti nella due giorni. Sarà una vera finestra sonora sul mondo. Dalle 19 fino a tarda serata le performance di dodici gruppi si alterneranno nei luoghi di maggiore aggregazione di Porto Potenza".

Oggi animeranno la serata i JonFen (folk irlandese), i Just the three of us (Soul&Pop), El Caminito Band (Latino e Afrolatino), Mary & Rick Country Music Quartet, Mad Boots (Country Dance), Accademia Mugellini (Summer Fest). Domani sarà invece la volta degli Anyma Compania (Flamenco), i Cuerdas del Sol (Folk Spagnolo), i Kind of Three (Pop Jazz), i Double Shuffle (Blues), Nhora e Luca Paoletti Dj (dj set) e Le Trote di Nokohori (Cartoon Cover Band).

Previste anche esposizioni a tema e lo street food. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.