Musiche da Oscar, colonne sonore per aiutare i disabili

Appuntamento domenica (alle 17.30) all’auditorium San Francesco di Morrovalle, con l’orchestra di fiati "Insieme per gli altri – Colonna sonora della solidarietà" per un concerto di beneficenza dal titolo "Musiche da Oscar… e non solo", sotto la direzione di Gianpiero Ruggeri. Due ore di musica dove si potranno ascoltare le più belle colonne sonore della storia del cinema. L’evento, promosso dall’associazione "Amici del Talento", con il patrocinio del Comune, permetterà di raccogliere offerte per sostenere i laboratori di teatro, ceramica, arte, attività educativa con i cani organizzati dalla per ragazzi diversamente abili. Un obiettivo che rispecchia l’impegno dell’orchestra, capace in cinque anni di sostenere attraverso i 198 concerti 127 associazioni di volontariato, raccogliendo 100mila euro.