Musiche da Oscar e non solo. L’orchestra "Insieme per gli altri" in concerto al Politeama

Domani alle 17 al Politeama di Tolentino concerto con l’orchestra "Insieme per gli altri", diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, che eseguirà "Musiche da oscar e non solo", con la partecipazione del Coro dell’istituto Lucatelli – Don Bosco. L’evento è patrocinato dal Comune ed è a ingresso libero. Eventuali offerte saranno devolute alla scuola.

In questi primi cinque anni di vita dell’orchestra sono stati instaurati profondi legami con alcuni enti del territorio come con la "Lega del filo d’oro", alla quale è stato devoluto l’intero ricavato della vendita del cd musicale prodotto in ben 5.000 copie, andate esaurite in poco tempo e con la sezione Avis regionale Abruzzo, con la quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa. Sono stati raccolti fondi per circa 100mila euro tutti destinati a scopi benefici, nel corso di quasi 200 concerti tenutisi in diverse regioni a supporto di 125 associazione di volontariato.

"L’impronta benefica posta alla base dell’attività – ricordano i rappresentanti dell’orchestra – ci ha identificato nella "colonna sonora della solidarietà", appellativo nel quale ci riconosciamo appieno. Per il 2025 presentiamo progetti innovativi per diffondere il concetto alla base della nostra mission: "musica e solidarietà", un’unione che fa bene a chi la dona e a chi la ascolta".

"Il coro del nostro istituto – sottolinea l’assessore all’istruzione Elena Lucaroni – si mette in gioco accanto a professionisti che della loro bravura e impegno hanno fatto un dono al servizio del prossimo. Onorati di ospitare l’orchestra "Insieme per gli altri" al Politeama e orgogliosi di vederli esibire insieme ai nostri ragazzi, il tutto per celebrare e sostenere ancora una volta il Lucatelli-Don Bosco".