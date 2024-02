Musicista e appassionato di calcio. Commosso addio a Luca Pistarelli

La comunità di Morrovalle piange la scomparsa di Luca Pistarelli (nella foto), che si è spento a 56 anni a seguito di una terribile malattia. Era un grande fisarmonicista e tra le sue passioni c’era anche quella per il calcio, tant’è che per anni aveva ricoperto il ruolo di dirigente nella squadra dell’Aries Trodica, società militante nel campionato di seconda categoria. "Ci lascia una colonna portante della nostra società – scrive lo staff biancoceleste –. Ci lascia un grande tifoso ma soprattutto un carissimo amico. Addio Luca. Ci piace ricordarti sugli spalti a motivare e caricare i ’tuoi’ ragazzi, fino all’ultimo secondo. Senza mai mollare in campo come nella vita. Fai buon viaggio. Sarai sempre parte del nostro cammino. Sarai con noi in tutte le sfide future. Lì, come sempre, dietro la porta a gridare ’Forza Aries’". Pistarelli, lascia la moglie Agostina, la mamma Anna Maria, i suoceri Vittorio e Giuseppina e i cognati Dario con Ashanti. I funerali si svolgeranno questa mattina, partendo dalla Casa Funeraria Soft in via Roma a Montecosaro alle 9.30, per poi raggiungere la chiesa dell’Emmanuele di Trodica, dove alle 10 si celebrerà il rito funebre.