Musicoterapia di gruppo, dieci incontri gratuiti

Mercoledì alle 18, l’Asp Paolo Ricci, nella sua sede in via Luigi Einaudi a Civitanova, presenterà "Percorsi di musicoterapia di gruppo", un nuovo progetto nato dalla collaborazione con l’assessorato alla Famiglia del Comune, l’associazione Omphalos e il collettivo di musicoterapeuti TmT (Team Musicoterapico). L’iniziativa, prevede un percorso di dieci incontri gratuiti dedicati ai bambini dai 4 ai 10 anni, che saranno seguiti dai musicoterapeuti, Paolo Romagnoli e Nicola Pallotto, coordinati dall’equipe dello Sportello Disabilità. Il progetto si avvale dell’utilizzo della musicoterapia come elemento fondamentale in grado di fornire strumenti di espressione e regolazione delle proprie emozioni, nel lavoro con soggetti fragili. "Continuiamo nella direzione di proporre attività inclusive a misura di tutti – spiega l’assessore Barbara Capponi -, favorendo la socializzazione e il potenziamento della propria autostima. Portiamo avanti un cambio di passo culturale che vuole coniugare, attraverso la musica, un percorso di crescita a tutti i livelli". Durante l’Open Day, oltre a partecipare alla presentazione del progetto, sarà possibile iscriversi tenendo conto che i posti a disposizione sono limitati. Per informazioni: 0733. 78361.