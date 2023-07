Musicultura 2023, Rai 2 trasmette le emozioni dello Sferisterio di Macerata

Domani Rai Due manderà in onda alle 23.30 il meglio delle serate finali allo Sferisterio di Musicultura che, contemporaneamente, saranno trasmesse nel mondo da Rai Italia. Il Festival è stato condotto per la prima volta da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico che hanno presentato gli otto finalisti e gli ospiti. Scorreranno sul piccolo schermo le esibizioni live dei Santi Francesi, l’omaggio a Califano di Ermal Meta, il duetto di Simone Cristicchi e Amara ispirato dal repertorio mistico di Battiato, Paola Turci, Fabio Concato e il gran finale esplosivo con atmosfere da rave allo Sferisterio di Dardust. "Per la qualità della regia, la consistenza dei contenuti, la verve dei conduttori, la partecipazione del pubblico, mi sento di dire che il programma televisivo che vedremo riesce a restituire l’immagine e il vissuto emozionale di una città e di una regione, Macerata e le Marche, e di una storia, quella di Musicultura, che sono frutto di un lavoro serio, consolidato nel tempo e al quale, nel pullulare dell’effimero, in molti da fuori guardano come a un modello di riferimento", ha commentato Ezio Nannipieri direttore artistico di Musicultura. I finalisti dell’edizione 2023 del concorso, nominati dall’illustre Comitato artistico di garanzia di Musicultura, sono Lamante, Santamarea, AmArti, Zic, Ilaria Argiolas, Cristiana Verardo, cecilia, Simone Matteuzzi. Su Rai 2 si potranno rivivere le emozioni dei giovanissimi Santamerea eletti dal pubblico vincitori assoluti del Festival 2023.