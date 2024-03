Musicultura, audizioni nel vivo. Questa sera Piero Pelù sul palco

Questa sera arriva sul palco del Lauro Rossi Piero Pelù, attesissimo ospite delle audizioni live di Musicultura. Pelù, membro del comitato artistico di garanzia del concorso, si esibirà al teatro Lauro Rossi, dove a partire dalle 21 saranno proposti i nuovi talenti di Alessandra Bosco (Milano), My Girl Is Retrò (Perugia), Dena Barret (Viareggio), Velia (Roma) e Alec Temple (Cremona). Anche nei giorni scorsi le audizioni Live di Musicultura, per scegliere tra le 60 voci selezionate su 1.187 iscritti al concorso, hanno registrato il pienone. Domenica De.Stradis di Bologna, classe 1994, con i brani "Quadri d’autore" e "Quando era estate" si è aggiudicato il Premio del pubblico la Targa Banca Macerata grazie ai voti dei presenti a teatro e dei social; i riconoscimenti sono stati consegnati dal rettore dell’Università John McCourt e da Debora Falcetta, responsabile commerciale di Banca Macerata. Vincenzo Destradis è un cantante, autore e produttore bolognese, nato come frontman dei Mangroovia e cantante dei Westfalia. Diplomato in canto jazz al conservatorio di Bologna, ha un’esperienza di tour in Italia e in Europa. Con lui domenica si sono esibiti Valentina Tioli di Modena, poi Francesco Pio Ricci di Montemiletto, in arte Heren Wolf, Pierfrancesco Cordio di Catania, unadasola (Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi), Nicole Bullet, palermitana, e infine Aigì, Antonio Il Grande, di Tropea. Lunedì sul palco è salito il primo dei due marchigiani in gara, Michelangelo Martin di Potenza Picena, con a Viola Violi (Grosseto), Delvento (Messina), Malamore (Lecce), Roncea (Vezza d’Alba) e Anna Castiglia (Catania). Ospiti della serata il Coro di voci bianche della Scuola di musica Stefano Scodanibbio.