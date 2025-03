Musicultura, chiuse le audizioni dal vivo: "Oltre 4mila persone al Lauro Rossi"

Con oltre due milioni di visualizzazioni sui social, Musicultura chiude con successo le audizioni live, al teatro Lauro Rossi di Macerata, dei 60 artisti (14 band e 46 solisti) tutti autori e autrici delle loro canzoni, selezionati su 1.1 67 proposte pervenute nel 2025. Numeri a cui vanno aggiunti gli spettatori delle televisioni. Dieci serate consecutive di grande musica live, seguite in presenza a Macerata da un pubblico di oltre 4mila persone. Audizioni che hanno visto più di 300 persone, tra artisti, musicisti e accompagnatori soggiornare a Macerata. Una frenetica attività quotidiana che ha impegnato nella macchina organizzativa, per 20 giorni, 80 figure professionali, creando occasioni di lavoro per professionisti e aziende del territorio. Nella serata di chiusura delle audizioni live ha trionfato la band Nakhash di Asti, alla quale è stato consegnato il Premio del Pubblico Banca Macerata da Giuseppe Tondi, consigliere di amministrazione dell’istituto, e dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli.