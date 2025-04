Musicultura conquista il teatro Persiani

La città di Giacomo Leopardi ha aperto le porte ai talenti della nuova musica italiana ospitando ieri sera i 16 finalisti di Musicultura 2025, scelti tra 1.176 artisti e ben 2.352 canzoni proposte. Un percorso cominciato a novembre e culminato con le audizioni live a Macerata che hanno totalizzato oltre 2 milioni di visualizzazioni sui social e la partecipazione di 4.000 spettatori. Al teatro Persiani ieri sera si sono presentati i primi otto finalisti, gli altri saranno di scena questa sera sempre alle 21. Le loro canzoni faranno parte della compilation ufficiale del festival e saranno programmate su Rai Radio 1, media partner di Musicultura, insieme a RaiNews.it.

A salutare i finalisti e il pubblico, il direttore artistico Ezio Nannipieri che con passione ha introdotto i protagonisti di questa edizione: "Per me il lavoro non è buono, è buonissimo, è ottimo. Mai come quest’anno i progetti artistici sono così diversi l’uno dall’altro". Il sindaco Emanuele Pepa ha ricordato il legame profondo tra la città e il festival: "Musicultura è nata a Recanati ed è diventata parte integrante della musica leggera italiana. È una fucina di talenti e siamo onorati di ospitarla. Quest’anno avevamo previsto anche un dopo festival in piazza che abbiamo annullato in segno di rispetto per il lutto nazionale dopo la scomparsa del Santo Padre, orientandoci su un evento più sobrio".

Accanto al sindaco, l’assessore alla Cultura Ettore Pelati che ha sottolineato la volontà dell’amministrazione di coinvolgere sempre più la città: "È un grande onore per noi ospitare Musicultura, un evento entrato nella tradizione recanatese". Da Macerata, città che ospiterà la fase finale allo Sferisterio, l’assessore Riccardo Sacchi ha parlato del "passaggio del testimone" tra le due città, unite da una comune sensibilità culturale: "Recanati e Macerata sono affini per attenzione alla cultura, all’ospitalità e all’organizzazione di eventi di qualità".

Importante anche il sostegno dei partner. La vicepresidente di Banca Macerata, Michela Sopranzi, ha ricordato come Musicultura incarni il valore dell’attenzione ai giovani: "Siamo felici di sostenere questo progetto per il quinto anno. Premiamo anche quest’anno un finalista con 20mila euro perché Musicultura valorizza i talenti e il nostro territorio". Presente anche il garante dei diritti della persona delle Marche, Giancarlo Giulianelli, che ha rilanciato l’iniziativa "La casa arriva al mare", nata nel carcere di Barcaglione di Ancona: "I detenuti ascoltano le canzoni in concorso e assegnano un premio speciale. È un progetto che crea un legame potente tra musica e riscatto umano".