Musicultura e graduatio day, cambia la viabilità

Per Musicultura e il graduation day di Unimc, la polizia locale regola viabilità e sosta in città. Oggi e domani non si potrà parcheggiare in piazza Vittorio Veneto dalle 15 all’1. Per le serate allo Sferisterio di dopodomani e sabato, ci sarà il divieto di sosta, dalle 18 fino al termine degli spettacoli, in piazza Nazario Sauro, in viale Trieste e in piazza Mazzini. Dalle 19, non si potrà transitare su viale Trieste dopo l’intersezione con via don Bosco. Dalle 23,30 e comunque da mezz’ora prima della fine degli spettacoli, potranno accedere su quel tratto di strada gli autobus a servizio degli spettatori. Il traffico diretto in centro sarà deviato sul percorso che passa per via Maffeo Pantaleoni, borgo San Giuliano, viale Leopardi e Rampa Zara. In via Pantaleoni, si consiglia di andare a sinistra verso borgo San Giuliano a tutti i veicoli provenienti da Corso Cairoli con direzione centro e viale Leopardi. In corso Cairoli, direzione obbligatoria a sinistra verso via Carducci. A tutti i veicoli provenienti da via Pancalducci in direzione Macerata è consigliata la direzione a sinistra, con l’uscita consigliata alla rotatoria verso via Braccialarghe. Ci sarà il divieto di transito in via Moje, eccetto che per i veicoli dei residenti, con l’uscita consentita in via Pannelli e l’obbligo di direzione a sinistra all’intersezione con viale Trieste.

Ci sarà poi l’interruzione del transito degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano dalle 19.30 sul tratto di viale Trieste compreso tra viale Don Bosco e piazza Sauro, oltre che altri accorgimenti per sosta e viabilità nell’area interessata. Per il graduation day Unimc di venerdì e sabato in piazza Vittorio Veneto, è invece stabilito che dalle 8 alle 18 ci sia il divieto di sosta su tutta la piazza, eccetto che per i veicoli dell’organizzazione. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, durante lo svolgimento della manifestazione, ci sarà un divieto di transito sulla piazza, con l’obbligo di proseguire diritto in via XX Settembre all’intersezione con via Domenico Ricci. Poi, ci sarà direzione obbligatoria a sinistra in corso della Repubblica dall’intersezione di piaggia della Biblioteca per tutti i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta e corso della Repubblica, e senso unico alternato per i residenti e proprietari di garage di via Crescimbeni nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre; ci sarà infine il diritto di precedenza in direzione via XX Settembre per i veicoli provenienti da piazza Vittorio Veneto.