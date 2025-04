Musicultura, ecco i finalisti. Doppia serata al Persiani

Ecco i sedici finalisti della 36esima edizione di Musicultura: Alessandra Nazzaro di Napoli con "Ouverture"; Belly Button e il Coro Onda di Roma con "Credo"; Distemah di Biella con "Apatia"; Elena Mil di Milano con "La ballata dell’inferno"; Frammenti di Treviso con "La pace"; Ibisco di Bologna con "Languore"; Kyoto di Bari con "Frontiera"; Me, July di Benevento con "Mundi"; Moonari di Roma con "Funamboli"; Abat-jour di Rieti con "Oblio"; Nakhash di Asti con "Gonna"; Nilo di Sassari con "Tutti-Nessuno"; Silvia Lovicario di Nuoro con "Notte"; Simona Boo e Bimbi di Fumo di Napoli con "Simun"; sonoalaska di Roma con "Bimba pazza"; Ulula di Verona con "Pelle di lupo".

Il 24 e 25 aprile i finalisti saranno protagonisti di due concerti al Persiani di Recanati dove a partire dalle 21 presenteranno le loro canzoni. Le serate saranno condotte da John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua; sul palco ci sarà anche un duo artistico di eccezione, composto da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al piano, garanzia di qualità e di sorprese.

"Ritrovare Fabrizio e Julian Oliver è un piacere. Parliamo di due artisti – dice Ezio Nannipieri, direttore artistico del festival – che non solo incantano con la loro bravura, ma che dimostrano ogni volta quanto sia fuorviante concepire la musica in termini di generi e stili distinti. Quanto ai finalisti, siamo molto contenti, ciascuno di loro ha qualcosa da dire. Parliamo di canzoni diversissime l’una dall’altra, nelle tematiche, nel carattere musicale, nell’approccio interpretativo. Significa che esiste una generazione di giovani immune dal male che rischia di ridurre la canzone italiana ad una sola minestra, significa che il bisogno di ricercare ed esprimersi in più direzioni non è spento e che c’è chi ha passione ed entusiasmo per dargli voce".

La rosa dei finalisti è frutto di una selezione iniziata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.352 canzoni presentate in concorso dai 1.176 iscritti e poi proseguita attraversao le audizioni live di 60 proposte convocate a Macerata. Le canzoni dei 16 finalisti faranno parte del cd compilation della 36esima edizione di Musicultura e saranno prese in consegna e programmate da Rai Radio 1, la radio ufficiale del festival. Otto saranno infine i vincitori del concorso, designati dal giudizio insindacabile del comitato artistico di garanzia di Musicultura. Questi otto animeranno a giugno le serate finali di Musicultura allo Sferisterio assieme a ospiti di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale.