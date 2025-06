Musicultura, ecco i finalisti. Sul palco Di Domenico e Biggio

Luci puntate a Roma in Rai, nella storica Sala A di via Asiago, sugli otto finalisti di Musicultura (17-21 giugno). E svelati i nomi di Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio ai quali è stata affidata la conduzione delle serate finali del festival (20 e 21 giugno). Gli ospiti ad oggi confermati sul palco dello Sferisterio sono Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Tricarico e Valerio Lundini. Ecco gli otto artisti che si contenderanno la vittoria finale: Alessandra Nazzaro di Napoli con "Ouverture"; Elena Mil di Monza con "La ballata dell’inferno"; Frammenti di Treviso con "La pace"; Ibisco di Bologna con "Languore"; Me July di Benevento con "Mundi"; Moonari di Roma con "Funamboli"; Abat-jour di Rieti con "Oblio" e Silvia Lovicario di Nuoro con "Notte".

Alla presentazione sono intervenuti Ivano Liberati, vicedirettore Rai Radio 1; Maria Rita Grieco, direttrice Rai Offerta estero; Giovanni Anversa, vicedirettore intrattenimento Prime Time e Federico Zurzolo, direttore di Rainews24 e Rainews.it. Presenti anche Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche, che ha portato i saluti del governatore Francesco Acquaroli, e l’assessore Riccardo Sacchi, che hanno messo in rilievo il grande valore di Musicultura. "Ringrazio queste ragazze e questi ragazzi, in tempi di canzoni rimasticate e di artisti scaltri – ha detto Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura – ci danno una lezione di pulizia emotiva ed espressiva. Il senso di Musicultura sta nell’essere al loro servizio, nel cercare di sostenerne l’immaginazione, la passione e, per quanto possibile, le economie".

Lo speciale Musicultura 2025 andrà in onda il 15 luglio su Rai2 in seconda serata e Rai Italia diffonderà il programma nei cinque continenti. Nella settimana del Festival ci sarà la Controra, una serie di appuntamenti nel centro cittadino. Martedì alla Banca Macerata Arena in piazza Vittorio Veneto, Simone Cristicchi ripercorrerà i venti anni trascorsi dalla sua vittoria a Musicultura e sarà affiancato sul palco da Andrea Scanzi. Fra i tanti altri ospiti de La Controra, Niccolò Fabi, Edoardo Camurri, Pop X, Franco Godi, DonPasta, Roberta Giallo, Danila Satragno, Giorgia Pagliuca, Silvia Cecchi, Beatrice Achille, Giorgiomaria Cornelio, Beatrice Zerbini, Mariachiara Rafaiani.

Tra le novità spicca il new-format Refresh, progetto finanziato attraverso il bando "Per Chi Crea" della Siae: quattro concerti per dare spazio, voce e continuità a giovani artisti già vincitori di Musicultura, che nella prima edizione saranno Yosh Whale, The Snookers, Nico Arezzo e Anna Castiglia.