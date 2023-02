Musicultura, grande attesa per l’arrivo di Morgan

L’Italia che canta e che compone sfila con successo a Macerata nei dieci giorni di Audizioni Live della XXXVI edizione del Festival Musicultura. In tutto 56 artisti, sugli oltre mille partecipanti, sono stati convocati per le selezioni al Lauro Rossi dove ogni sera si esibiscono live con due brani di fronte al pubblico e alla giuria per entrare nella rosa dei 16 finalisti. La giuria di Musicultura, presieduta dal direttore artistico Ezio Nannipieri, è composta dal critico musicale Stefano Bonagura, l’autore Marco Maestri, il prof di Unimc Massimiliano Stramaglia, il prof di Unicam Roberto Giambò, la cantautrice e performer Roberta Giallo e la regista e attrice Giulia Grandinetti. Ad affiancarli le due giurie universitarie composte dagli studenti dell’Università di Macerata e dell’Università di Camerino. Moà, al secolo Martina Maggi, con la sua intensa voce, densa di colori, ha conquistato il cuore del pubblico nella seconda serata di audizioni live, aggiudicandosi il Premio Targa Banca Macerata. Ha proposto le canzoni "Palermo" e "Chiara". Sul palco di Musicultura anche i Manitoba, Giordano Conti, Mobili Trignani, Luca Fol e I Filbona, band composta da Marco e Matteo dal Bo, Michele dal Cin e Davide Feletti. Grande attesa oggi per l’arrivo di Morgan: doppio appuntamento a Macerata con il pubblico, il primo nel talk previsto alle 16.30 nell’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto e dalle 21 nella serata di Audizioni live al Lauro Rossi dove l’artista si esibirà.