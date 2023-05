Musicultura: i 16 finalisti all’esame radiofonico

Risuonavano ancora ieri mattina, lungo le vie di Recanati, le note musicali che la sera prima avevano deliziato il pubblico di Musicultura con l’esibizione della seconda parte dei 16 finalisti del festival della canzone d’autore. "Fate sempre cose belle per voi stessi, senza cercare di piacere agli altri e continuate sulla vostra strada, se sbattete la testa contro il muro troppe volte, allora forse è il momento di guardarvi dentro e di farvi delle domande, spesso si cerca il colpevole da un’altra parte." Così Dente, ai microfoni di John Vignola, conduttore delle serate con Duccio Pasqua e Marcella Sullo in diretta su Rai Radio 1, si è rivolto ai ragazzi finalisti nel secondo concerto live al Teatro Persiani. A salire sul palco sono stati i Santamarea, band di giovanissimi palermitani, mentre Cristiana Verardo di Lecce si è esibita con "Ho finito le canzoni", da Milano è arrivato Simone Matteuzzi che ha proposto il brano "Ipersensibile", mentre Lamante da Schio (Vicenza) ha cantato "L’ultimo piano". Ascolano di origine e osimano di adozione, Caponetti ha presentato "Maionese" una canzone che parla di depressione e di solitudine, senza abbandonarsi, però, al pessimismo seguito da AMarti di Ferrara con "Pietra" e Nervi di Firenze con "Sapessi che cos’ho" per concludere con Mira di Casapulla (Caserta) che ha cantato "Morire con te". Un’emozionate panoramica sullo stato della musica d’autore in Italia che si è conclusa con l’esibizione di Mafalda Minnozzi, accompagnata dal chitarrista newyorkese Paul Ricci. La raffinata e magnetica artista ha offerto brani riarrangiati in chiave latin jazz proponendo anche un’intensa rivisitazione di "Arrivederci", un amorevole tributo a Umberto Bindi. Le canzoni dei 16 finalisti di Musicultura passeranno ora in mano alla programmazione radiofonica di Rai Radio1 e all’esame del prestigioso Comitato di garanzia.

Antonio Tubaldi