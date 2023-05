"Musicultura, in bocca al lupo ai ragazzi"

di Antonio Tubaldi

"In bocca al lupo ai ragazzi". Antonio Bravi, sindaco di Recanati, si è detto "orgoglioso" di aver dato il via ieri sera al Teatro Persiani alla bellissima kermesse dei 16 finalisti di Musicultura, in programma anche per questa sera sempre alle 21. "Vedere tanto giovani – ha aggiunto il sindaco – è sempre un piacere e un motivo di vanto per la città. Spero che per voi sia l’occasione di esprimervi e, magari, perché no, fare il primo passo di un percorso lungo e pieno – mi auguro – di successo". Ad attirare la curiosità l’ospite d’eccezione della serata, il cantautore siciliano Mario Venuti, che si è esibito con un set acustico appositamente creato per l’occasione. "Emergere non è facile – ha detto ai giovani artisti, il cantautore –. Io di porte in faccia ne ho prese tante. Non lasciatevi scoraggiare da un rifiuto o da un insuccesso". "Questo concorso – ha voluto sottolineare Enzo Nannipieri, direttore artistico di Musicultura – da 34 anni scatta annualmente una fotografia della tendenza in atto in un certo tipo di canzone italiana: quella che non nasce come canzone da scaffale. Desidero ringraziare tutti perché i contenuti, la personalità e le idee sono tanti e penso che stiamo vivendo una delle più belle edizioni di Musicultura. Qui siamo a largo Cesanelli e come non ricordare Piero, colui che ha lanciato l’iniziativa e che, purtroppo, ci ha lasciato". A condurre lo spettacolo, davanti ad un pubblico che ha riempito tutti gli spazi del Persiani, John Vignola insieme a Marcella Sullo e Duccio Pasqua su Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura. A presentare l’evento anche gli assessori alla cultura di Recanati e Macerata. "Siamo veramente felici a Recanati di poter ospitare Musicultura – ha detto Soccio –. È anche un’occasione importante di sinergia con la città di Macerata con cui condividiamo anche il biglietto unico per le strutture museali delle due città". Riccardo Sacchi, assessore a Macerata ha voluto sottolineare come "il nome Musicultura stia a significare la sua capacità di mettere insieme le cose come le anime e gli intenti e saper mettere insieme oggi come oggi non è banale. Recanati è la tappa intermedia che unisce le audizioni e le finali: le colline maceratesi faranno da onda alla vostra musica ed alle vostre emozioni".