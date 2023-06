Musicultura: Insinna e Di Domenico "Bel trampolino per il successo"

"All’età dei finalisti di Musicultura mi sarei sentito vincitore dell’Oscar ad avere la possibilità di cantare su questo palco, con una simile scenografia, avere in un posto così magico tanta gente ad ascoltarmi". È quanto dice Flavio Insinna che stasera e domani presenterà in Arena le serate finali del Festival assieme a Carolina Di Domenico. "Entrare allo Sferisterio – osserva Di Domenico – è come tornare indietro nel tempo, mi immagino le ragioni per cui è nato un simile posto, chi è passato su quel palcoscenico. Tanti artisti e spettatori me ne hanno parlato come di un qualcosa di magico". E uno le è rimasto in mente. "Quello di mio marito (Pierluigi Ferrandini del Velvet). Eravamo con i nostri figli nella piazza davanti all’arena quando mi disse di conservare un ricordo magnifico di quel concerto".

Il palcoscenico di Musicultura ospiterà nella serata di apertura di oggi le esibizioni di Fabio Concato, Santi Francesi, già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021 come The Jab con il brano "Giovani favolosi", Paola Turci, Rachele Andrioli & Coro a Coro e dell’attrice Chiara Francini. Si esibiranno come concorrenti AMarti di Ferrara; Ilaria Argiolas di Roma; cecilia di Pisa; Lamante di Schio; Simone Matteuzzi di Milano; Santamarea di Palermo; Cristiana Verardo di Lecce; Zic di Firenze. Sono otto giovani che stanno iniziando un percorso nella musica, nello spettacolo. "A loro – dice Insinna – auguro di fare ciò che sognano e amano. A volte certi mestieri sono sorprendenti come la vita, magari canti e poi scopri di avere un talento nella scrittura. Ho amici che hanno iniziato come attori di qualità quando è emerso con prepotenza il talento nella sceneggiatura o nella regia. Ecco, occorre capire anche cosa la vita vuole da ciascuno di noi". C’è anche da perseverare, da non abbattersi, da credersi in se stessi. "Pensiamo a dove si sono classificati Vasco Rossi e a Lucio Battisti a Sanremo. O ad Alberto Sordi quando è stato mandato via dalla scuola di teatro milanese perché parlava con la "ere" e lui rispose all’insegnante di parlare come la gente e così reciterò; non mi sembra che siano andati male". I giovani devono trovare la loro strada, nel canto, nella scrittura o in vari tipi di collaborazione inseguendo i sogni senza però perdere contatto con la realtà. "Si deve capire – è il consiglio di Insinna – se quel progetto è realizzabile, magari ce ne è un altro ancora più bello che ti aspetta. Succede che a volte si chiuda una porta ma si apre un portone".

La settimana del Festival è caratterizzata dagli appuntamenti aperti al pubblico de La Controra. Alle 18 di oggi nel Foyer del teatro Lauro Rossi ci sarà la rappresentazione "I Bestiolini" di teatro disegnato, per grandi e piccini con testi e immagini di Gek Tessaro, firmato dalla regia di Gek Tessaro e Lella Marazzini, un appuntamento con prenotazione obbligatoria su musicultura.it. Alle 18.45 nel Cortile Palazzo Buonaccorsi incontro con l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini per un viaggio nell’autobiografia della sua ultima opera "Forte e Chiara", a cavallo tra una confessione e un romanzo di formazione, condotto da John Vignola. Alle 19 in Piazza Mazzini, nella stazione del Bus di Rai Radio 1 "A tu per tu con i Santi Francesi" Alessandro De Santis e Mario Francese, già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021 come The Jab con il brano "Giovani favolosi", saranno ai microfoni di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e Paolo Giordano.

Lorenzo Monachesi