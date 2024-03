Musicultura: la ’Venezia di sera’ di Barosi conquista il pubblico

Rush finale per le dieci serate di audizioni live di Musicultura al teatro Lauro Rossi di Macerata. L’appuntamento di venerdì ha visto esibirsi altre sei proposte artistiche delle sessanta totali giunte in città per la prima fase del festival. Premio Targa Banca Macerata per Sandro Barosi, cremonese adottato dalla città di Venezia, il quale ha conquistato il pubblico seduto in sala e quello connesso via social. Il cantante ha presentato le sue "Venezia di sera", brano nostalgico ambientato nella Serenissima al calar del sole, e "Calvatown", caricatura movimentata della vita di provincia, venendo premiato al termine della serata dalla direttrice della sede di San Severino di Banca Macerata, Sabrina Cruciani, e dal sindaco di Recanati, Antonio Bravi. In apertura le sonorità jazz, techno ed elettroniche di Bianca Frau, originaria di Sassari e trapiantata a Bruxelles, con i testi sentimentali ed emozionanti di "Cosa resta" e "Va tutto bene". A calcare il palco è stato poi il cantante milanese Porce (all’anagrafe Emiliano Porcellini) nella sua prima esibizione di fronte a un pubblico: tecnico informatico che ha riscoperto la passione per la musica durante il lockdown, Porce ha proposto il sound rock de "La fine della festa" e "Cardiosentimentale", nate proprio nel periodo di pandemia. Fil (Filippo Ricchiardini), torinese di nascita e canadese di adozione, si è esibito con "Attore" e "Cupido è morto", brani in cui combina elementi di scrittura indie e pop alla ricercatezza armonica tipica del background classico e jazzistico. Dalla Valtellina, l’energia del duo di Morbegno The Snookers – composto da Anita Maffezzini alla voce e Federico Fabani alla chitarra - ha poi riempito il palco con "Rabbia" e "Guai"; a inondare la platea anche le canzoni dal pop leggero e dal significato profondo di Pit (Pietro Lisciandrano), "Terra" e "Indelebile".

Oggi alle 17 gran finale delle audizioni live al Lauro Rossi, con le ultime proposte artistiche: Tina Platone, dada sutra, Boetti, /handlogic, Glas ed Edel. La seconda fase del festival è invece attesa per il 25 e 26 aprile a Recanati, con il concerto dei sedici finalisti selezionati al termine delle audizioni.

Martina Di Marco