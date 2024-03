Musicultura premia il giovane Mmara

L’Italia che canta e che compone protagonista a Macerata con altre sei nuove proposte tra le 60 selezionate su 1.187 iscrizioni 2024, nel penultimo giorno di Audizioni Live di Musicultura, al teatro Lauro Rossi, allestito dalle suggestive scenografie degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata partner culturale del Festival. Una folta schiera di light designer, graphic designer, fumettisti e video maker lavora dietro le quinte di Musicultura, coordinati dalla professoressa Francesca Cecarini dell’ Accademia e composta da: Federica Scisciani, Leen Khalid, Chiara Morbidelli, Davide Tossici, Enrico Venusto, Walter Vivirito, Piera Corsi, Maria Felicetti, Jacopo Frascarello, Andrea Girotti, Fernando Pennaforte, Luca Ricciardi, Martina Rizzo, Giacomo Cingolani, Salvatore Cirulli, Martina Di Roma, Daniele Musto e Ilaria Righi. Il cantautore milanese Mmara ha conquistato il Premio del pubblico, la Targa Banca Macerata grazie ai voti dei presenti al teatro e a quelli dei social, consegnata da Michela Sopranzi di Banca Macerata e dalla direttrice dell’Accademia di Belle Arti Rossella Ghezzi. Mmara è il nome d’arte del giovanissimo Gabriele Marazzotta, classe 2005, con una voce potente e un mix di stili pop-rock su testi autobiografici ricchi di metafore e similitudini, ha presentato i brani ’Fumare’ e ’La voce fa male’. Il canto di Mmara è una richiesta d’aiuto e una terapia per la sua anima, da due anni studia al Cpm di Milano per cercare di incanalare le sue emozioni e trasformarle in musica.