Musicultura, premio del pubblico al pugliese "Domenico mba"

È la proposta di Domenico mba, all’anagrafe Domenico Lombardi, a fare centro tra gli spettatori del teatro Lauro Rossi di Macerata nella terza serata di audizioni live di Musicultura. Il Premio del pubblico Banca Macerata gli è stato consegnato da Katiuscia Cassetta, assessore comunale alla cultura e presidente del Consorzio Marche spettacolo, e da Debora Falcetta, direttrice commerciale di Banca Macerata. "È stato bello – ha detto Cassetta – ascoltare durante la serata parole come sincerità, coraggio e passione, ma anche vedere tanti giovani talentuosi sorridenti". È poi intervenuta Falcetta. "Rinnovo i complimenti a Musicultura – dice – che si conferma un vivaio di talenti della musica. Banca Macerata è felice di premiare questi ragazzi che, oltre ad essere bravi e preparati, sono anche molto coraggiosi". Il 22enne barese Domenico mba ha proposto "La tua luce" e "Qualcosa non va". Poi è stata la volta dell’anconetano Atarde, al secondo Leonardo Celsi di 23 anni, che ha offerto i brani "Alba adriatica" e "Temporale"; sul palco è salita la campana Martina Di Nardo che ha cantato "123" e "La città di notte"; le luci sono state puntate su Me July, nome d’arte di Giuseppe Fuccio, che ha proposto "Risale" e "Mundi". Il veronese Ulula, all’anagrafe Lorenzo Garofalo, ha interpretato "Nuovo coraggio" e " Pelle di lupo"; poi è stata la volta di Chiarè, all’anagrafe Chiara Ianniciello di Salerno, classe ’99, che ha proposto "Ninna nanna nennè" e "Nicotina". Stasera sarà la volta del quarto marchigiano in gara Loree di Porto San Giorgio, insieme a Matteo Tambussi di Torino, sonoalaska di Roma Aaron di Perugia, Vittoria di Monza e Pino Ruffo di Napoli.