Musicultura presenta i finalisti per il 2024

di Antonio Tubaldi

Compie 35 anni Musicultura, importante realtà nazionale della canzone d’autore – ideata da Piero Cesanelli e da Vanni Pierini nel lontano 1990 – che ieri mattina in Comune ha presentato i due giorni di musica, in programma a Recanati il 25 e 26 aprile prossimi al teatro “Persiani“, per la presentazione dei cantautori finalisti.

Ezio Nannipieri, una delle anime del festival, in apertura della conferenza stampa ha voluto ricordare il patron di Musicultura, Piero Cesanelli, scomparso nel settembre del 2019. "Musicultura è la sintesi di Recanati: la musica di Gigli e la cultura di Leopardi e Lotto – ha sottolineato Rita Soccio, assessore recanatese –. La cornice sarà il teatro “Persiani“ dove sabato sarà inaugurato il riallestimento e l’abbattimento delle barriere architettoniche al Museo Gigli".

Un festival della canzone d’autore che vede la collaborazione, oltre che di Recanati, città dove è nata Musicultura, anche di Macerata che da anni la ospita grazie anche alla presenza di importanti partner quale Banca Macerata, presente il vice presidente Nando Ottavi che ha sottolineato come il loro "obbiettivo è da sempre quello di essere banca del territorio sostenendo le attività musicali e culturali in generale, così come quelle sportive, soprattutto se si rivolgono ai giovani".

Da quest’anno presente anche Fondazione Marche Cultura: "sono sicuro che sarà l’inizio di un importante percorso insieme, ha assicurato il suo presidente Andrea Agostini. 35 anni sono una storia importante e vuol dire essere molto credibili e avere un’entità riconoscibile forte".

Non mancano certo le Università di Macerata e Camerino i cui studenti siedono all’interno della giurìa: "questa realtà la trovo davvero incredibile: riesce a trasmettere dei messaggi ben oltre il contesto musicale" commenta il Rettore di Camerino Graziano Leoni mentre Massimiliano Stramaglia, professore dell’Università di Macerata, ha riportato i commenti dei suoi studenti: "hanno imparato il valore concreto dell’empatia, mettendosi dal punto di vista degli artisti senza esserlo, e a dare un peso specifico alle parole".

Tra gli spettatori di Musicultura ci sarà anche un gruppo di detenuti grazie al progetto "la casa in riva al mare" proposto dal Garante regionale dei diritti alla persona, Giancarlo Giulianelli: "credo che questo sia il primo progetto in Italia dove un evento di questa portata entra nel carcere trasformando i detenuti in parte attiva in quanto andranno a formare una giuria speciale e assegneranno un loro premio. Tutto ciò renderà il tempo all’interno del carcere, che in genere è dilatato e non passa mai, in un tempo produttivo e pieno. È un modo per fare una crepa nel muro del pregiudizio".

Soddisfatto il sindaco di Recanati Antonio Bravi: "La vetrina di RAI radio1 è importantissima e fondamentale per la nostra città e spero che questa collaborazione continuerà, quale che sarà la prossima amministrazione".

Gli fa eco l’assessore maceratese Riccardo Sacchi: "Musicultura è una creatura italiana e delle Marche e sono felicissimo che l’evento si dipani fra Recanati e Macerata perché quando un prodotto è di qualità – conclude Riccardo Sacchi – come Musicultura non ci devono essere confini territoriali e culturali".