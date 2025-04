Musicultura riempie il Persiani. Sedici finalisti sotto i riflettori

Musicultura raddoppia il successo al Teatro Persiani di Recanati, sold out anche per il secondo concerto live di presentazione dei finalisti 2025, in diretta su Rai Radio 1 e in videostreaming su Rainews.it e sui social, con la magistrale conduzione di John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua di Rai Radio1, la radio ufficiale del Festival. Ospiti speciali dei concerti Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, una delle più grandi coppie del jazz italiano: Fabrizio Bosso si è esibito con la sua magnifica tromba con il maestro Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, una collaborazione artistica di grande intensità che ha offerto al pubblico di Musicultura della seconda serata un omaggio alla grande musica di Pino Daniele. I due concerti, in anteprima nazionale, hanno visto l’esibizione dei 16 finalisti di Musicultura, otto ogni sera, il frutto di una lunga selezione, cominciata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.352 canzoni presentate dai 1.176 artisti iscritti al concorso e dell’ascolto dal vivo dei 60 artisti convocati alle Audizioni live di Macerata. Venerdì sera sono saliti sul palco del Persiani Alessandra Nazzaro di Napoli, Ibisco da Bologna, Distemah di Biella, Francesco Da Ros e Antonio Cettolin di Treviso, Nilo di Sassari. Ulula di Verona, Silvia Lovicario di Nuoro e Nakhash di Asti. Le canzoni dei 16 finalisti passeranno ora in mano alla programmazione radiofonica di Rai Radio1 ed entreranno a far parte del cd compilation della XXXVI edizione di Musicultura. Otto saranno infine i vincitori del concorso, designati dal Comitato artistico di garanzia di Musicultura. Gli otto vincitori, insieme a ospiti di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale, saranno protagonisti delle serate finali del Festival, in programma nel mese di giugno allo Sferisterio. Lì sarà il voto del pubblico a decidere l’assegnazione del Premio Banca Macerata di 20mila euro al Vincitore assoluto. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (3.000 euro), il premio "La casa in riva al mare" (2.000 euro), il premio Pmi (2.000 euro) e il premio per il miglior testo (2.000 euro).

Antonio Tubaldi