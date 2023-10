Musicultura scalda i motori. Le iscrizioni scadono l’8 novembre

C’è tempo fino all’8 novembre per iscriversi al bando per la 35ª edizione di Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore nato dal 1990. Per partecipare occorre soltanto avere la maggiore età ed essere autori o coautori delle canzoni che verranno interpretate. Le finali si terranno allo Sferisterio di Macerata e degli otto vincitori scelti dal comitato artistico, soltanto uno riscuoterà il premio di 20mila euro messo in palio dalla Banca di Macerata.

La novità è l’ingresso nel comitato di Dardust, Ermal Meta, Piero Pelù, il regista Francesco Amato e la poetessa Mariangela Gualtieri. Tra i membri anche Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calderone, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi. Secondo il direttore artistico Ezio Nannipieri: "È sempre un piacere avere conferme di come e quanto la vetrina di Musicultura possa essere di aiuto per i giovani artisti meritevoli. Altrettanto di conforto sono i numeri che misurano l’apprezzamento del pubblico per la manifestazione e come essa contribuisca in modo significativo a irradiare in Italia e all’estero un’idea dinamica e fattiva del territorio marchigiano nel suo insieme".

"Musicultura non è un semplice festival – si legge nella nota degli organizzatori –, è anche un’esperienza formativa per i partecipanti che hanno la possibilità di confrontarsi con i vari artisti ed è un’occasione unica per l’arricchimento professionale e artistico, con la possibilità di esibirsi davanti ad ampie platee. In più, non ha alcun vincolo contrattuale ed ha una grande copertura mediatica grazie anche alla partnership con la Rai".

Nel frattempo, l’edizione di Musicultura 2023 continua a far parlare di sé grazie ai Santamarea, la band siciliana che lo scorso anno si è aggiudicata la vittoria. Infatti, Marco De Vincenzo, il direttore creativo della casa di moda Etro, ha chiesto alla band di curare la sonorizzazione dello show di presentazione della collezione primavera-estate 2024 Etro NoWhere. Non solo, il loro ultimo singolo, Acqua Bagnami, è stato inserito nella playlist Runaway di Spotify. La domanda di iscrizione può essere inviata in modalità telematica o tramite raccomandata o a mano. La quota di iscrizione ammonta ad 80 euro per gli artisti solisti e 120 euro per i gruppi musicali.