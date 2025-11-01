Musicultura scalda il palco. In squadra c’è Tricarico

Al via la 37esima edizione di Musicultura a Macerata, il prestigioso concorso che dal 1990 ricerca e valorizza nuovi credibili protagonisti della canzone popolare e d’autore italiana."Di canzoni che si parlano addosso ce ne sono in abbondanza – afferma Ezio Nannipieri direttore artistico di Musicultura -. Nell’aria si avverte il bisogno di uno scrivere e di un cantare che siano l’espressione ad alta fedeltà di cosa si muove veramente nei cuori e nell’immaginazione. Attraverso il concorso, Musicultura spera di avere la lucidità e il sentimento per riconoscere queste energie fresche, per accoglierle e dare loro meritato risalto". Tra le novità dell’edizione 2026 l’ingresso di Tricarico nel prestigioso Comitato artistico di garanzia, una firma di esperienza e sensibilità che rafforza l’impegno di Musicultura nel valorizzare il talento emergente. Tricarico si affianca agli altri illustri membri del Comitato: Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario. Intanto si sono aperte le iscrizioni all’edizione 2026: c’è tempo fino al 12 novembre per partecipare, non esistono sbarramenti rispetto alle "categorie musicali" ma è necessario essere autori o coautori delle canzoni che si interpretano. Al vincitore assoluto andranno i 20 mila euro del Premio Banca Macerata, un aiuto concreto a tutela dell’indipendenza artistica di chi affronta le difficoltà degli inizi di carriera. Le fasi del concorso si snodano lungo un percorso di più mesi: dalle audizioni live al teatro Lauro Rossi di Macerata, al concerto dei finalisti al teatro Persiani di Recanati e al concerto di Roma alla sala A di via Asiago in onda su Rai Radio1, fino alle serate finali all’Arena Sferisterio di Macerata. Nei giorni scorsi Musicultura è stata scelta dal Ministero degli esteri per offrire un assaggio della musica popolare e d’autore del nostro Paese ai 90 direttori degli istituti italiani di cultura disseminati in tutto il mondo, presenti a Macerata. Applauditissimi, sul palco del Lauro Rossi, si sono esibiti Elenia Mil e Frammenti.