Musicultura, si chiudono le audizioni: "Dieci serate di grande successo"

Grande successo per le audizioni live della XXXV edizione di Musicultura, giunte al termine con l’appuntamento di domenica scorsa. La musica di sessanta proposte artistiche ha inondato il palco del teatro Lauro Rossi, vivificando il centro storico di Macerata e arricchendolo di nuove sonorità musicali. Centoventi i brani seguiti con passione dal pubblico dei social nelle oltre 600mila visualizzazioni in streaming e dal pubblico della televisione.

L’ultimo premio Targa Banca Macerata è stato consegnato dal sindaco Sandro Parcaroli e da Debora Falcetta (in rappresentanza dell’istituto di credito) al romano Edel (Alberto Laruccia) – esibitosi con "Canzone poco originale sulla solitudine" e "Contro la fretta di crescere" - da Debora Falcetta di Banca Macerata e dal sindaco Sandro Parcaroli. A calcare il palco anche Glas (Emmanuele Arabia); la napoletana Tina Platone; la band di Firenze /handlogic; la milanese dada sutra (Caterina Dolci); il romano Boetti (Damiano Grazzini).

"Sono state dieci serate bellissime all’insegna della grande musica – ha dichiarato il sindaco Sandro Parcaroli –. La città ha accolto con entusiasmo e ospitalità i tanti artisti convocati a Macerata, con un teatro pieno ogni sera. Ringrazio Ezio Nannipieri e lo staff del Festival". "È stata una rigenerante ondata di musica – ha concordato l’assessore Riccardo Sacchi – che ci ha fatto vivere un’aria di festa continua tra le vie e le piazze del centro storico. Oltre alla grande qualità delle canzoni, Musicultura ha generato in città un’importante ricaduta economica per ristoranti e alberghi del centro, che hanno registrato il tutto esaurito". La seconda fase del festival attesa per il 25 e 26 aprile a Recanati, con la presentazione dei sedici artisti finalisti al teatro Persiani, in diretta su Rai Radio 1. A giugno il gran finale allo Sferisterio di Macerata.

m. d. m.