Musicultura, si parte con le audizioni. Ibisco conquista il Premio del pubblico

"È una grande emozione scoprire in queste belle serate i nuovi talenti della musica italiana, giovani artisti pronti a seguire le orme di tanti che, in questi 36 anni, grazie a Musicultura, hanno raggiunto la ribalta, tra cui Simone Cristicchi e Lucio Corsi, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo". Sono le parole di Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura, che ha premiato assieme a Michela Sopranzi, vicepresidente di Banca Macerata, il cantautore bolognese Ibisco, all’anagrafe Filippo Giglio, classe 1995, che ha conquistato il cuore del pubblico aggiudicandosi con l’applausometro, il Premio del pubblico Targa Banca Macerata, nella prima serata delle audizioni live di Musicultura. "Banca Macerata – ha aggiunto Sopranzi – è vicina alle iniziative che valorizzano la qualità e le potenzialità delle nuove generazioni, già dall’apertura delle Audizioni live ci siamo resi conto dell’alta qualità delle proposte selezionate dal Festival con i primi sei giovani talentuosi in gara".

Sul palcoscenico del teatro Lauro Rossi è stato un susseguirsi di canzoni: Ibisco, accompagnato dalla band, ha proposto "Languore" e "Flora Erotica"; poi è stata la volta de I Bakivo di Bologna che hanno fatto ascoltare "Tormentami" e "Io con te"; quindi Sara Rados e Progetti Futuri hanno offerto i brani "Bandiere sporche" e "Gli avanzi della festa"; sul palco è salita la giovane Chiara Addezio (Naev) che ha presentato "Pixel" e "Valzer (milioni di anni)" quest’ultimo accompagnato dall’esibizione di un regale valzer di due ballerini in costumi ottocenteschi della scuola di danza di Macerata; Alessandro Casali, in arte Mediterraneo, cantautore e musicista di Cremona, classe 1992, ha offerto al pubblico "Donna" e "Ginepro" e infine Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi hanno portato sul palco le canzoni "Costarica" e "Canzone Indie".

Stasera sarà la volta di Androgynus di Grosseto, la band Frammenti di Treviso, Arrigo di Milano, Nilo di Sassari, Elsa di Milano e Bambina, giovane artista di Cosenza. Si profilano giorni di intenso lavoro per la giuria di Musicultura capitanata da Ezio Nannipieri, direttore artistico del Festival, e formata da Stefano Bonagura, giornalista e produttore artistico di Musicultura, dal compositore Marco Maestri, dal docente Massimiliano Stramaglia dell’Università di Macerata, dal professor Daniele Tomassoni dell’Università di Camerino, dalla cantautrice Roberta Giallo, dalla regista cinematografica Giulia Grandinetti e dalle due giurie composte dagli studenti delle Università di Macerata e Camerino.