Musicultura: tocca agli otto finalisti Sul palco la rockstar della fisica

La giornata di oggi de la Controra spazia dalla rockstar della fisica Gabriella Greison al concerto delle 21.15, in piazza della Libertà, degli otto finalisti di Musicultura. Insomma, come sempre un piatto ricco di proposte. Alle 18.45, al Cortile di Palazzo Buonaccorsi, ci sarà l’incontro con la fisica, scrittrice e attrice teatrale Gabriella Greison sulla sua ultima opera dal titolo: ’Ogni cosa è collegata - Pauli, Jung, la fisica quantistica, la sincronicità, l’amore e tutto il resto’. Definita dalla stampa ’la rockstar della fisica’, Greison ha trasformato i suoi scritti in monologhi e spettacoli che porta in tour nei teatri. Poi alle 21.15 piazza della Libertà si riempirà delle note dei finalisti della XXXIV edizione del Festival Musicultura: AMarti, Pietra (Ferrara); Ilaria Argiolas, Vorrei guaritte io (Roma); Cecilia, Lacrime di piombo da tenere con le mani (Pisa); Lamante, L’ultimo piano (Schio); Simone Matteuzzi, Ipersensibile (Milano); Santamarea, Santamarea (Palermo); Cristiana Verardo, Ho finito le canzoni (Lecce); Zic, Futuro stupendo (Firenze). Il concerto dei vincitori è condotto dal giornalista e critico musicale John Vignola di Rai Radio1. I finalisti sono tutti autori dei brani che interpretano, sono arrivati alla fase conclusiva del concorso dopo una lunga selezione che all’inizio ha coinvolto 1.126 concorrenti e 2.252 canzoni. La settimana de la Controra è stata segnata dal successo del concerto tenuto lunedì sera in una gremita piazza della Libertà da Ron, al quale il rettore John McCourt ha conferito un’onorificenza dagli atenei di Macerata e Camerino. Tra le iniziative speciali di quest’anno de La Controra è da non perdere quella di domani "Dalla e Battisti" che si estende dall’alba al tramonto: nell’anno in cui i due avrebbero compiuto 80 anni, Musicultura ha pensato di ricordarli in un modo semplice, diretto e popolare; sotto la torre civica dell’orologio, la città si ritroverà per intonare in coro una canzone dell’uno e dell’altro a ogni scoccare dell’ora, senza soluzione di continuità dall’alba al tramonto. Dalle 9 fino alle 20 sarà un susseguirsi di brani che hanno segnato la storia della canzone italian, questo il programma dei brani di Battisti e Dalla che si potranno cantare in coro sotto la torre civica dell’orologio. Alle 9 Non è Francesca Disperato erotico stomp; alle 10 Acqua azzurra acqua chiara Attenti al lupo; alle 11 I giardini di marzo Quale allegria; alle 12.05 Un’avventura La casa in riva al mare; alle 13 E penso a te Tu non mi basti mai; alle 14 Eppur mi son scordato di te Piazza Grande; alle 15 Anche per te Nuvolari; alle 16 Con il nastro rosa Caruso; alle 17 La canzone del sole L’anno che verrà; alle 18.05 Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi La sera dei miracoli; alle 19 Mi ritorni in mente 4343; alle 20 Prendila così Anna e Marco Il mio canto libero Canzone. Gli appuntamenti della Controra fino a venerdì sono a ingresso libero.