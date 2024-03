Musicultura, universitari nella giuria. Il premio del pubblico a Di Donna

Nuova serata di audizioni live di Musicultura quella di giovedì, che ha inondato di musica e atmosfere il teatro Lauro Rossi di Macerata. Nelle prime file le giurie di Musicultura e degli atenei composte dagli studenti Giulia Albertini, Noemi Antonelli, Silvia Ardini, Micaela Cozza, Mattia Crescenzi, Beatrice Dionisi, Daniele Ferrante, Leonardo Menini, Elena Novelli e Valentina Segura per l’università di Macerata; Floriana Carlettino, Luca Favia, Martina Gasparrini, Emanuele Giampaoli, Lucia Lucernoni, Nicola Piccinini, Lorenzo Pirchio e Alessandro Silla per l’università di Camerino. A ricevere la Targa Banca Macerata il cantante romano Andrea Di Donna: accompagnato sul palco dalla band, ha conquistato il pubblico con i brani "Fulmine" – dedicato al giornalista Ernesto Assante, recentemente scomparso - e "TMFI" ("Tu mi fai impazzire") ispirato dall’ascolto di Lucio Dalla. A calcare la scena anche il barese Went con "Tornare" e "Idealizzarmi", ispirati dal suo periodo a Londra. Tra poesia e sonorità noise, Poetica da combattimento ha presentato "Vendo e compro" e "Uno e zero", seguiti dalle dolci note di Irene Buselli su "Così sottile" e "Un dolore banale". gaberlober, cantautore palermitano, ha offerto al pubblico le sue "Anarchia e figa" e "Tramamaro", raccontando illusione e disillusione amorosa, mentre la forza vulnerabile di feeda ha accompagnato le sue "Fanculo i fiori" e "Quinto piano". Anche questa sera appuntamento alle 21 al Lauro Rossi. Attesi Tommi Scerd, Marta Frigo, Belfiore, Santoianni, Alessio Alì e mmara.

Martina Di Marco