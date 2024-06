Musicultura verso il gran finale: "Saranno notti magiche in arena"

"La Rai è al fianco di Musicultura perché entrambe vogliamo dare longevità a questi brani in un periodo in cui le canzoni si consumano in fretta e sembrano non lasciare traccia". Così il giornalista e conduttore musicale radiofonico John Vignola alla presentazione degli otto finalisti del Festival e delle serate che caratterizzano questi giorni. Le luci sono state puntate sui finalisti che domani e sabato si esibirano allo Sferisterio: Nico Arezzo di Modica con "Nicareddu"; Anna Castiglia di Catania con "Ghali"; De.Stradis di Bologna con "Quadri d’autore"; Nyco Ferrari di Milano con "Sono fatto così"; Bianca Frau di Sassari con "Va tutto bene"; Helle di Bologna con "Lisou"; Eugenio Sournia di Livorno con "Il cielo"; The Snookers di Morbegno in Guai". Prestigiosi ospiti arricchiranno le serate finali presentate da Paola Turci e Carolina Di Domenico: domani ci saranno Diodato, Serena Brancale, Marcin e Filippo Graziani; sabato sarà la volta di Enzo Avitabile, Alessandro Bianchi, Nada e Carlotta Proietti.

A inizio settimana è incominciata la Controra, la serie di incontri, live e appuntamenti che stanno animando la città. "È un piacere – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – ospitare gli otto vincitori di Musicultura e tutto ciò che di travolgente e di straordinario il festival porta con sé: la magia della musica allo Sferisterio e in ogni angolo della città, i grandi nomi della Controra, i tanti appassionati e curiosi rapiti dalla qualità artistica di uno dei nostri appuntamenti di punta". "È bello rendersi conto – ha aggiunto Ezio Nannipieri, direttore artistico del festival – che il lavoro di un anno si ricompone in un’unica immagine in questa settimana conclusiva come in un grande puzzle". Gli otto vincitori si contenderanno il premio Banca Macerata di 20mila euro. "La città – ha detto Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata rivolgendosi ai finalisti – sarà la cornice ideale di queste intense giornate che vivrete fino ad arrivare sul prestigioso palco dello Sferisterio". Si è detto soddisfatto l’assessore Riccardo Sacchi. "Siamo più che mai orgogliosi di accogliere – ha spiegato – la settimana finale di Musicultura. C’è un programma speciale che sa di regalo prezioso". L’ateneo di Camerino da anni è al fianco del festival. "I nostri studenti – ha detto il rettore Graziano Leoni – indossano i panni di giurati, studiano e analizzano le canzoni dei giovani artisti. È un momento di scambio culturale fondamentale nel percorso formativo e personale dei ragazzi". Sulla stessa lunghezza d’onda Francesca Cecarini, docente dell’Accademia di belle arti. "In ogni edizione – ha spiegato – coinvolgiamo molti studenti che curano alcuni aspetti. È molto bello vedere lo scambio artistico costante tra artisti e studenti". Il vicesindaco Francesca D’Alessandro ha sottolineato il valore della manifestazione, mentre Maria Evangelista, presidente dell’ente nazionale sordi, ha ribadito l’importanza di abbattere le barriere grazie ai video con le canzoni degli otto vincitori tradotte nella lingua dei segni grazie alla collaborazione dell’Ente nazionale sordi di Macerata e dell’Associazione nazionale interpreti. Tra le novità l’istituzione del premio "La Casa in riva al Mare" di duemila euro la cui assegnazione a uno degli otto finalisti sarà decisa da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. Oggi per la Controra ci sarà l’incontro alle 18.45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi con Aurelio "Cochi" Ponzoni; alle 18 al Lauro Rossi ci sarà "Pinocchio", rappresentazione di teatro disegnato per grandi e piccini diretto da Gek Tessaro e Lella Marazzini; alle 19 in piazza della Libertà, in collaborazione con Banca Macerata, si terrà "Calciar-Cantando", quiz aspettando Italia-Spagna; alle 23 in piazza Battisti jam session coi vincitori di Musicultura.