Musicultura, via alle audizioni. In campo anche gli universitari

Partono le audizioni di Musicultura e tornano in prima linea gli studenti e le studentesse dell’Università che, grazie al sodalizio con il Festival della musica popolare e d’autore, offre ai propri iscritti l’opportunità unica di mettersi in gioco, vivendo le emozioni del dietro le quinte. "Ogni anno l’Università permette agli studenti di partecipare a una rassegna musicale nazionale e di sperimentare quelle che noi oggi definiamo competenze trasversali e che risultano molto importanti in ambito lavorativo, come la capacità critica, comunicativa e di lavorare in gruppo", sottolinea Massimiliano Stramaglia, docente e studioso di cultura popolare e di pop music, referente del rettore per i rapporti con il Festival e presidente della commissione che ha selezionato gli studenti per l’annuale laboratorio. "Avremmo incluso tutte le candidate e tutti i candidati, se fosse stato possibile – aggiunge Stramaglia –. Il mio consiglio rivolto agli studenti non ammessi è quello di riprovarci il prossimo anno". Dieci dei ragazzi selezionati faranno parte della giuria: Giulia Albertini, Noemi Antonelli, Silvia Ardini, Micaela Cozza, Mattia Crescenzi, Beatrice Dionisi, Daniele Ferrante, Leonardo Menini, Elena Novelli, Valentina Segura. Otto saranno, invece, impegnati nella redazione social che si occuperà della comunicazione.