Mutatio, una onlus per la produzione artigianale

Nasce Mutatio Onlus, associazione che si pone come scopo quello di aiutare in tanti modi diversi chi ha bisogno, coalizzando uomini e donne che vogliono mettere la propria esperienza al servizio degli altri. Nel team figurano Gabriella Passamonti, Luisella Cellini, Paola Catini, Eleonora Cireddu, Rosanna Mercuri, Susanna Serantoni, Pierpaolo Rossi, Sabrina Tosi, Sandro Scagnoli e Veronica Fortuna. Mutatio è stata presentata allo chalet Raphael Beach, con la partecipazione e la voce narrante di Caterina Trucchia e la musica di Manuel Coccia. Dall’incontro tra Passamonti, che nel progetto è maestra di uncinetto, e Cellini, avvocato, nasce l’idea che la relazione e l’uso del corpo possono diventare il terreno su cui emergono e trovano riconoscimento la creatività, il saper fare, il saper dare. E, per esempio, la pratica dell’uncinetto vuole essere una metafora della vita, in cui le esperienze si intrecciano a formare la trama delle relazioni familiari, sociali e affettive. L’obiettivo del progetto Mutatio è organizzare un gruppo di persone che si incontrano settimanalmente per imparare a produrre collane, orecchini, borse, sciarpe con la tecnica dell’uncinetto così da valorizzare il proprio talento e metterlo al servizio degli altri.