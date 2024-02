Mutui, organici, viabilità: "Ecco tutte le cose fatte"

È partita in anticipo, rispetto al passato, la campagna elettorale a Recanati con tanto di botte e risposte più serrate fra le opposte fazioni politiche. Ecco quindi che al comunicato critico della Lega tramite il suo esponente in consiglio, Benito Mariani, replica la maggioranza del sindaco Bravi. Primo fra tutti il tema dei mutui e l’aumento dell’indebitamento del Comune, come denuncia Mariani. Non è vero, recita una nota dell’amministrazione comunale, perché "dal 2009 a oggi è diminuito, passando da 30.713.799 euro a 23.942.097, con una riduzione del 22%. Inoltre i mutui contratti sono indirizzati alla realizzazione di opere utili e a disposizione della collettività, ora come nei prossimi decenni. Anche i servizi forniti ai cittadini sono costantemente aumentati in quantità e valore: tanto per fare un esempio, nel sociale si è passati da una spesa complessiva di Euro 2.200.000 nel 2019 a Euro 2.500.000 nel 2023".

Sui servizi sottorganico, primis fra tutti il corpo della Polizia Municipale, la nota della maggioranza ricorda che negli ultimi cinque anni, malgrado le difficoltà e i ritardi causati dal Covid per l’espletamento dei concorsi, "sono stati assunti 55 dipendenti con contratti a tempo indeterminato: un fatto mai avvenuto nella storia del Comune di Recanati".

Passiamo all’urbanistica. "Nell’ultimo Consiglio Comunale del 2023 è stata votata l’adozione di ben 5 varianti puntuali che vanno a risolvere le problematiche di molti cittadini. Soprattutto l’adozione del piano Particolareggiato del Colle dell’Infinito". Importanti gli investimenti fatti nel settore dei lavori pubblici, "dal Castello di Montefiore all’asilo Carancini, senza contare la messa in sicurezza realizzata di tutte le scuole di proprietà comunale presenti nel territorio, grazie al ricorso di fondi derivanti dalla positiva aggiudicazione di bandi, il che significa che non si è attinto al bilancio del Comune per la loro realizzazione. Si contano ad oggi ben 13 i cantieri, con lavori già iniziati o affidati con inizio a breve o in fase di affidamento, per decine di milioni di euro grazie ai contributi governativi e europei reperiti che non pesano nel bilancio pubblico, compresa la Scuola Beniamino Gigli e la nuova bretella di Villa Musone che sarà inaugurata a marzo". Nell’ambito della viabilità, si legge ancora nella nota, lo scorso anno è stato presentato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS, "strumento per mettere in atto strategie e azioni attuali e future per una città sempre più sostenibile e a misura dei cittadini". Sulla cultura i dati turistici, infine, parlano chiaro.