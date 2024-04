"Mutuo per asfaltare le strade e ci sono i soldi in cassa: tutti zitti?"

Sarà un mutuo a garantire le somme necessarie per asfaltare corso Garibaldi, lo stesso avverrà per viale Vittorio Veneto, e questo nonostante nella cassa del Comune di Civitanova ci siano ad oggi oltre 22 milioni di euro di cui 15 milioni non vincolati, ma che non vengono tuttavia intaccati. Sotto questa soglia l’amministrazione non scende da almeno tre anni, eppure sono soldi disponibili, però per finanziare i lavori di sistemazione delle due strade preferisce indebitare l’ente pubblico e non attingere invece al proprio conto corrente. Il livello della giacenza (i dati sono della Tesoreria dello Stato) e il fatto che la giunta decida di mantenere una cassa ricchissima, invece di spendere per le emergenze della città, è una delle questioni del bilancio comunale che stride con le leggi dello Stato e con quelle del Regolamento contabile comunale. "Un nuovo mutuo per asfaltare corso Garibaldi con 22.6 milioni nella cassa del Comune? E tutti zitti?" è la provocatoria domanda di Dimitri Papiri (nella foto) di Civitasvolta e Kleos che denuncia da tempo "incongruenze milionarie sui valori della cassa comunale". Sulla storia del progetto di corso Garibaldi ricorda come "l’asfaltatura sia un’opera da 240.000 euro finanziata da un mutuo che compare nel piano delle opere pubbliche del 2022, viene comunicata al Ministero nel marzo del 2023 con valore d zero euro, annunciata come progetto da 410.000 euro che parte con uno stralcio da 210.000 perché sarebbe stata approvata nel 2024, ma che ad oggi non esiste. Tutto questo sarebbe normale?".