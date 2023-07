"My favourite flowers", Matricardi e la band live in piazzetta delle Erbe

Appuntamento stasera, alle 21.30, con il secondo concerto della rassegna musicale "My Favourite Flowers", organizzata dal Comune di Porto Recanati e che si svolgerà in piazzetta delle Erbe. Questa volta sarà di scena il cantautore marchigiano Lucio Matricardi, originario di Porto San Giorgio (in provincia di Fermo). Infatti, durante la serata, lui si esibirà insieme ad altri tre musicisti in un live acustico. E questa data fa parte del tour estivo "Non torno a casa da tre giorni", nel quale canta e suona i brani del suo ultimo album, uscito nell’inverno 2022. Sul palco, oltre a Matricardi (alla voce e al piano), ci saranno Tony Felicioli (flauto e sax), Giorno Di Clemente (chitarre) e Fulvio Renzi (violino). L’ingresso al concerto è gratuito.