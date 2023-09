My School di Civitanova: la Cina sceglie per corsi di formazione internazionale

Fra quattro istituti scolastici selezionati in Italia per partecipare a corsi di formazione internazionale di psicodidattica, la Cina ha scelto anche la scuola bilingue My School di Civitanova; le altre sono il liceo linguistico di Macerata e due istituti di Milano. Quaranta, invece, sono le scuole che rappresentano il resto del mondo. Annalena Matricardi (nella foto), fondatrice e dirigente della My School, ha accolto con soddisfazione la notizia. "La cosa ci inorgoglisce – , commenta –. Il nostro istituto segue sempre con tanta attenzione i suoi giovani alunni per raggiungere i traguardi e le competenze richiesti dall’Europa, attraverso un linguaggio funzionale alle moderne esigenze della società". Il 22 ottobre, a prendere il volo per Pechino sono due insegnanti, Alessandra Marconi e Anna Marconi. Saranno loro a seguire i corsi e ritorneranno in città il primo di novembre. La selezione è un riconoscimento ad un istituto nato di recente (nel 2016 ) che ha saputo cogliere il momento per aprirsi al mondo e ha capito che per crescere, in una società complessa e globalizzata, è necessario prepararsi già dalla prima età a relazionarsi e conoscere in modo diretto le grandi civiltà. E questo l’obiettivo che anima My School, una realtà ove sin dalle materne, l’insegnamento delle lingue inglese, cinese e oggi lo spagnolo, viene affidato a docenti di madre lingua e con una particolare attenzione per l’approfondimento della storia e della cultura del passato. "Abbiamo aperto con 14 alunni della scuola materna", spiega la Matricardi, "oggi il numero è salito a 65; poco meno di cento, invece, sono gli alunni delle elementari mentre quest’anno è partita anche la prima classe della scuola media. Terminato il ciclo triennale, è nostro intento proseguire istituendo il liceo. Si vedrà". La sede di My School è negli spazi dello Stella Maris. Qui, oltre alla lingua italiana che ha naturalmente preminenza su tutto, grande attenzione viene riservata anche all’insegnamento del cinese.

Giuliano Forani