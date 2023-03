Nacciarriti è il nuovo presidente

Nuovo sodalizio per l’"Associazione Terme delle Marche", che ha sede a Tolentino. Il nuovo presidente eletto è Marco Nacciarriti (nella foto), già presidente delle Terme di Sarnano. L’associazione, composta dagli stabilimenti termali attivi presenti nel territorio regionale (Sarnano, Genga, Acquasanta Terme, Tolentino, Petriano) ha lo scopo di sostenere e promuovere lo sviluppo del settore termale marchigiano a livello locale, nazionale e internazionale attraverso la formazione di una rappresentanza unitaria del settore. "La proposta termale delle Marche è variegata – spiegano dall’associazione –; infatti sono presenti ben cinque località termali su un territorio relativamente ristretto. Le principali destinazioni termali sono collocate in piccoli centri molto meno famosi rispetto a quelli presenti in altre regioni. Ma sono strutture di eccellenza, collocate in contesti naturalistici di grande bellezza. L’obiettivo è favorire la promozione del settore e delle imprese, valorizzando e promuovendo le caratteristiche di ciascuna fonte termale. L’associazione concorre in forma coordinata alla definizione di norme, linee guida, piani e programmi in materia sanitaria e turistica".