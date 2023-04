Nancy Brilli e Chiara Noschese in scena per il gran finale della stagione del Lauro Rossi

Nancy Brilli e Chiara Noschese chiudono la stagione del teatro Lauro Rossi, martedì e mercoledì, portando in scena "Manola" di Margaret Mazzantini per la regia di Leo Muscato. "Due gemelle in contrasto tra loro – racconta l’autrice –, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo. Anemone, sensuale e irriverente, che aderisce ad ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo, e il suo opposto Ortensia, uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita. Le due si rivolgono alla stessa terapeuta dell’occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido come l’odio. Ed è come carburante che si incendia provocando fiamme ustionanti, sotto una grandinata di risate". Le scene dello spettacolo, prodotto da Enfi Teatro – Teatro Il Parioli, sono di Federica Parolini, i costumi di Lisa Rufini, luci di Alessandro Verazzi. Informazioni e biglietti alla Biglietteria dei teatri (0733.230735), biglietterie del circuito Amatvivaticket e on line su www.vivaticket.com. Lo spettacolo, che inizierà alle 21, fa parte della rassegna promossa dal Comune con l’Amat, con il contributo della Regione e del ministero della Cultura.