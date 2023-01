Napolioni: "Vialli, un esempio per chi fa sport e per chi soffre"

"C’è tanto vangelo nelle storie di uomini e donne come Gianluca: ha saputo giocare non solo le partite del campionato, ma anche quella dell’esistenza, specie quando si è fatta dura. Questa è la grande lezione che Gianluca ci ha dato, perché amava talmente la vita da affrontare così con intelligenza matura e generosa le sue prove, con la forza di scegliere di trasformare il male in bene, per sé e per le persone che amava". Parole pronunciate dal vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, nell’omelia della messa di suffragio per Gianluca Vialli voluta dalla sua famiglia nella parrocchia in cui il campione aveva mosso i primi passi da calciatore sul campetto della Polisportiva Corona. Accanto al vescovo originario di Camerino c’erano il vicario parrocchiale don Gianluigi Fontana, il cappellano della Cremonese, don Alberto Mangili, e il diacono Jacopo Mariotti; presenti in chiesa i familiari di Vialli, il sindaco Gianluca Galimberti e una rappresentanza della Cremonese, guidata dal patron Giovanni Arvedi. Poi tanti amici, ex compagni di squadra e tifosi a gremire la chiesa fino al sagrato: tutti per dare l’ultimo saluto a Vialli. "In cielo - ha detto ancora il vescovo Antonio Napolioni - si gioca senza sconfitte, classifiche e retrocessioni, ma alla maniera dell’oratorio. Ora Gianluca sta dicendo a tanti ragazzi un bel ’seguitemi’: fatelo così lo sport, appassionatamente, non per soldi e carriera; e lo dice a noi che prima o poi facciamo tutti i conti con malattia e morte: seguitemi senza paura anche in quel sentiero stretto e doloroso, perché non ci impedisce di volerci bene, anzi spreme da noi ancora più amore".

m. g.