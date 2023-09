Napolitano e quella piazza gremita per applaudirlo

È vivo nei recanatesi il ricordo di Giorgio Napolitano che, come Presidente della Repubblica, venne a Recanati accompagnato dalla moglie Clio in occasione del 25 aprile nel 2012 quando si festeggiava il bicentenario dell’apertura al pubblico della biblioteca di casa Leopardi. La piazzuola del sabato del Villaggio era gremita di recanatesi e non solo in attesa che uscisse da casa Leopardi dove era entrato da un ingresso laterale insieme al conte Vanni e sua figlia Olimpia. In quell’occasione il Presidente Napolitano volle indossare i guanti per toccare i manoscritti originali di Giacomo Leopardi, di cui era un profondo conoscitore ed amante. Quindi ha visitato gli appartamenti privati della famiglia, la stanza in cui nacque Giacomo e la camera che si affaccia sul giardino e ispirò al poeta ‘Le Ricordanze’.

Napolitano aveva espresso già un anno prima, proprio ad Olimpia Leopardi nel corso di una rappresentazione teatrale, a Torino delle Operette Morali, il desiderio di stare per alcuni istanti solo con i libri e gli scritti del poeta, per godere di questi attimi di raccoglimento e di riflessione. Al presidente Napolitano i discendenti di Giacomo Leopardi hanno donato le prime edizioni di due poesie giovanili: ‘La torta’ e ‘La campagna’, edite in occasione dei battesimi di Olimpia e del cugino Pierfrancesco. La parte più toccante della sua visita, che è rimasta impressa nel cuore dei recanatesi, è stato quando Napolitano, abbandonando ogni protocollo e ogni sistema di sicurezza volle mischiarsi fra la folla presente nella piazzuola incontrandosi con Risveglio Cappellacci, scampato per una serie di circostanze fortuite all’eccidio di Montalto e poi emigrato in Argentina prima di far ritorno sul colle. A chi, prima di lasciare la città, gli chiedeva se l’Italia dovesse rassegnarsi ad un pessimismo leopardiano, il Presidente rispondeva che ‘’gli italiani hanno sufficiente intelligenza per non abbandonarsi a nessun pessimismo". Parole che potrebbero rappresentare un viatico per l’Italia di oggi.