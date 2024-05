Narrativa e murale, doppio appuntamento con "Magic Box"

Domenica, doppio (e ultimo) appuntamento di "Magic box", progetto creativo multidisciplinare di scena a Casa Mestica, ad Apiro. Alle 11.15 Sonia Antinori (foto) abiterà la "Stanza celeste" con un lavoro che – a partire da uno degli scritti fondanti del femminismo, Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf – approda alle più innovative istanze della narrativa. Al fianco della Antinori anche altre performer, Lucia Baldini, Andrea Caimmi, Carla Manzon, Annalisa Pavoni (una produzione Malte – Musica Arte Letteratura Teatro Etc). Al termine aperitivo: per l’occasione made UK, Pimm’s N. 1 Cup e pasticcio della Cornovaglia. Dalle 16 Eugenio Pacchioli traccerà i primi segni del murale "Un cantastorie per barbari incrociati al crocicchio", in un ideale dialogo con le simbologie affrescate nel piano nobile della casa. Ingresso libero.