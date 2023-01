Nasce il Cda dell’Azienda Teatri A capo Maria Luce Centioni

E’ stato nominato dal sindaco il nuovo Consiglio di amministrazione dei teatri di Civitanova. Scaduto il precedente con la fine del primo mandato di Fabrizio Ciarapica, e trovati in questi mesi gli equilibri partitici, è stata varata la nuova squadra. Presidente è Maria Luce Centioni (Fratelli d’Italia), vice Giuseppe Baioni (Forza Italia), e poi Armando Lazzarini (Lega), Agnese Biritognolo (Vince Civitanova) e Antonio Nortesani (Civitanova Unica). Il sindaco ha firmato il decreto ieri mattina incontrando tutti i componenti, presente anche Paola Recchi, direttore dell’Azienda Teatri. Nel nuovo Cda garantito un esponente politico in rappresentata di ognuno dei partiti, e delle liste civiche, della coalizione di centro destra. La Centioni era stata eletta consigliere, poi retrocessa dall’esito del ricorso al Tar presentato e vinto dal compagno di partito Andrea Ruffini, che sul fotofinish è entrato a suo discapito in aula grazie al riconteggio dei voti. Gli altri sono stati tutti candidati alle elezioni dello scorso giugno, ma non erano riusciti a farsi eleggere. Il nuovo Cda andrà in scadenza con la fine del secondo mandato Ciarapica, quindi nel 2027. Sostituisce il quintetto che era composto da Francesca Peretti, Michela Gattafoni, Eros Maravalli, Sergio Bucosse e Marco Pertecarini.