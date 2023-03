Nasce il circolo di Fratelli d’Italia

Nasce il circolo territoriale di Fratelli d’Italia per Camerino e i Comuni limitrofi. E a coordinarlo sarà Giampaolo Zamponi. L’iniziativa è partita dalla città ducale, "con l’obiettivo di creare un punto di riferimento politico nei Comuni del territorio camerte, aperto a tutti coloro che intendono partecipare ed essere coinvolti nelle iniziative che saranno organizzate", spiega il gruppo. "Ringrazio il coordinatore provinciale di Macerata Massimo Belvederesi, Mirco Braconi e l’intera struttura regionale guidata dalla senatrice Elena Leonardi per la fiducia accordatami – ha commentato il coordinatore Zamponi –. Questo circolo territoriale nasce dalla volontà di creare un’importante occasione di aggregazione e un luogo di confronto, un’opportunità di vicinanza e di ascolto delle istanze del territorio. Insieme a me c’è una squadra di persone con entusiasmo e molta voglia di fare".