Nasce il Comitato degli agricoltori

Nasce il Comitato Agricoltori Marchigiani Provinciali Insieme (Campi). Si tratta di un gruppo di agricoltori che rappresenta il coordinamento dei comitati provinciali degli agricoltori, nati a livello locale con le "proteste dei trattori" dell’inverno 2024. La sede è a San Severino in via Borgo Fontenuova, nello studio dell’avvocato Marco Massei.

"Senza mai pensare di sostituirsi alle organizzazioni sindacali o ai già esistenti centri di assistenza agricola - fanno sapere i promotori, 12 firmatari in rappresentanza di oltre 600 aziende che hanno aderito al movimento degli agricoltori - il Campi si pone sempre in maniera dialogante, collaborativa e rispettosa con le istituzioni, con gli enti e le varie organizzazioni agricole territoriali. Lo scopo è di rafforzare ulteriormente la rappresentatività degli agricoltori nella società e portare avanti marcatamente le istanze di chi quotidianamente si ritrova a che fare "sul campo" con le infinite problematiche che affliggono l’agricoltura italiana".

Il riferimento è sempre ai temi portati avanti da chi ha preso parte alle proteste dei trattori: regolamenti comunitari, formulati in Ue e recepiti obbligatoriamente a livello nazionale, "divenuti sempre più stringenti e spesso praticamente inapplicabili, nella coltivazione delle campagne e allevamenti"; il recepimento di norme che "tolgono la possibilità di utilizzare molti mezzi tecnici e, non fornendo nel contempo adeguate alternative per gli agricoltori per produrre a livelli economicamente accettabili"; burocrazia e groviglio di normative a tutti i livelli; congiunture sfavorevoli tra costi di produzione e prezzi di vendita dei prodotti agricoli, "non adeguatamente regolamentati e tutelati a livello nazionale"; fauna selvatica "divenuta incontrollabile".

I soci fondatori sono: Mario Monaco, di Treia; Michele Rossetti, di San Severino; Francesco Ricotta, di Tolentino, in qualità anche di presidente pro tempore del comitato agricoltori marchigiani; Alex Paolucci, Enzo Codoni e Emanuele Berdini, di Fermo; il comitato fermano agricoltori; Filippo Palazzesi, di Senigallia; Michele Pirani e Elena Spinsanti, di Osimo; il comitato agricoltori dorici (che ha sede a Osimo); Sauro Nicolino e Gabriele Rossi, di Vallefoglia; Lara Gambini di Urbino; l’associazione Orgoglio agricolo, con sede a Sestino in provincia di Pesaro-Urbino.