Nasce il coordinamento regionale degli Opi

Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche di Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli e Fermo hanno dato vita al coordinamento regionale degli Opi delle Marche. "L’obiettivo è essere interlocutore diretto con il decisore politico e aprire un tavolo di confronto con la Regione Marche sulle problematiche che afferiscono all’esercizio della professione che sia costante e concreto", afferma Giuseppino Conti (Opi Ancona) che ricoprirà il ruolo di presidente per questo quadriennio e che ricorda come siano circa 12mila gli infermieri in servizio nelle Marche.

Sarà richiesto un incontro urgente all’assessore regionale alla Salute Filippo Saltamartini "nel quale rappresentare anche le nostre proposte per contribuire a risolvere alcune criticità che riscontriamo nell’attività quotidiana", conclude Conti. Nella sua attività il presidente sarà affiancato da rappresentanti dei vari ordini delle province. La scelta è ricaduta su Martina Tonuci (Opi Pesaro-Urbino); Mirko Porfiri (Opi Ascoli); Luca Moreschini (Opi Fermo) e Sandro Di Tuccio (Opi Macerata).

Intanto, sempre sul fronte sanitario, ieri è stata celebrata la giornata delle malattie rare. La Regione sostiene la ricerca sulle malattie rare e in occasione della giornata mondiale dedicata a questa tematica, c’è l’istituzione del "Centro di Coordinamento Regionale per le malattie Rare", un gruppo di lavoro costituito da esperti clinici in materia di malattie rare. Il coordinamento regionale è stato istituito nell’ottobre del 2024 nell’Agenzia Sanitaria Regionale, e nel febbraio 2025 è stata definita la rete dei centri di riferimento regionali per le malattie rare.