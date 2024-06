Nasce il "Delfi Medical Center". Tra i soci c’è l’ex Lube Stankovic

Nel cuore di Civitanova è stato inaugurato ieri pomeriggio il "Delfi Medical Center", una nuova struttura specializzata in diagnostica e fisioterapia pensata soprattutto per gli sportivi. Tant’è che al taglio del nastro erano presenti pure i campioni della pallavolo Dragan Stankovic e Osmany Juantorena, i quali, pur giocando altrove, restano legati alla "piazza" di Civitanova, avendo militato a lungo nella Lube. In particolare Stankovic è uno dei sei soci che hanno investito risorse nel "Delfi Medical Center", il cui cda è presieduto da Alessandra Franchini. "Il centro dispone di professionisti e attrezzature mediche e diagnostiche adeguate – spiega la stessa Franchini – per fornire cure di alta qualità, a cominciare da una risonanza magnetica aperta fino all’ecografo e ai più moderni strumenti per la fisioterapia e la riabilitazione. Puntiamo moltissimo sulla medicina dello sport". Accanto ad Alessandra Franchini (che, oltre a essere responsabile del centro, è pure massoterapista) c’è il fisioterapista Luca Da Boit, che vanta già una grande esperienza nel settore dello sport e, in particolare, della pallavolo. All’inaugurazione della struttura, che si trova a San Marone (ex McDonald’s), è intervenuto fra gli altri anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. "Perché Delfi? Non pretendiamo di essere paragonati al centro del mondo, come gli antichi greci consideravano Delfi – conclude Alessandra Franchini –, vorremmo però diventare un punto di riferimento importante per chi fa attività agonistica e ha bisogno di diagnosi e percorsi riabilitativi adeguati".

m. g.